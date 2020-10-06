У древних людей нашли сложные технологии

Исследователи проанализировали образцы кремня, найденные в окрестностях пещеры Кесем, где древние люди, жившие 200-420 тысяч лет назад, создавали орудия труда через раскалывание камней. Специалисты хотели выяснить, могли ли жители пещеры использовать огонь для предварительного закаливания кремня. Для этого они подвергли образцы нагреванию до различных температур и охлаждали их, после чего изучили их химическую и молекулярную структуру.