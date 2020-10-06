WhatsApp под угрозой: как спастись от мошенников

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина посоветовала пользователям для защиты мессенджера WhatsApp установить пароль на доступ к смартфону и настроить двухфакторную аутентификацию. Об этом пишет
агентство «Прайм».
По ее словам, также для того, чтобы никто не входил в ваш WhatsApp, не стоит давать свой телефон другим людям.
«Активным пользователям мессенджера стоит задуматься о безопасности десктопной версии приложения — WhatsApp Web. Теоретически есть возможность шпионажа – если пользователь оставил телефон без присмотра, а злоумышленник с его помощью отсканировал специальный QR-код на сайте web.whatsapp.com», - отметила Эльвина Насибулина.
Она также дала совет регулярно проверять текущие соединения, сделав соответствующие настройки в разделе «WhatsApp Web/Desktop», и активировать оповещения безопасности.
«Если у кого-то из ваших собеседников изменятся ключи шифрования (например, если его взломали хакеры или он сменил телефон), вы получите об этом оповещение», - отметила эксперт.
Как сообщал «Рамблер», ранее была представлена новая бета-версия WhatsApp для Andriod, в которой появилась долгожданная пользователями функция - возможность отключить оповещения навсегда.