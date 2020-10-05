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Останки ламантинов Ледникового периода найдены у берегов Техаса 

Популярная механика 1 час назад
Найдены отанки ламантинов Ледникового периода
Фото: Robert Bonde / U.S. Geological Survey
Ламантины, милые травоядные млекопитающие, летом обитают у берегов Техаса и Флориды в США, а с наступлением зимы уплывают на юг. Недавно обнаруженные окаменелости указывают на то, что их древние предки совершали такие же миграции.
Современные ламантины не сильно отличаются от своих древних предков
Исследование, проведенное Техасским университетом в Остине, показывает, что животные либо посещали берега Техаса, либо жили «в этих краях» где-то между 11 000 и 240 000 лет назад. Результаты были опубликованы в Palaeontologia Electronica.
Восемь окаменелостей, описанных в научной работе, включают челюсти ламантина и фрагменты ребер времен плейстоцена, геологической эпохи последнего Ледникового периода. Кости были найдены на побережье Техаса коллекционерами-любителями, которые пожертвовали их университету.
Все окаменелости, кроме одной, принадлежат виду Trichechus manatus — это тот же вид, который сейчас пересекает воды побережья Мексиканского залива. Последняя кость, верхняя челюсть, подаренная членом Палаты представителей США Брайаном Бабином (Brian Babin), принадлежит вымершему подвиду Trichechus manatus bakerorum.
По словам ученых, это открытие — большая неожиданность. Ранее считалось, что ламантины не плыли так далеко на север во время последнего Ледникового периода. В то время ледники покрывали верхнюю часть Северной Америки и большую часть побережья Мексиканского залива. Дело в том, что у ламантинов нет изолирующего жира, а скорость их метаболизма маленькая, поэтому они могут жить только в теплых водах.
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Наука и техника , США
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