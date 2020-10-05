В космосе найдена блуждающая планета-изгой 

С помощью технологии микролинзирования астрономам удалось обнаружить небольшую блуждающую планету, масса которой примерно совпадает с массой Земли.

Найти на фоне космической бездны объект, который не излучает свет — задача не из легких, однако ученые нашли выход из этой ситуации

Если представить себе звездную систему как семью, то некоторые планеты рано уходят из дома. Покинув гравитационные объятия своей семьи, они обречены на вечный дрейф в межзвездном пространстве, не привязанные к какой-либо звезде. Астрономы любят называть эти тела «планетами-изгоями», и недавно команда астрономов нашла одну из таких странствующих планет, масса которой примерно равна массе Марса или Земли.

Найти в глубоком космосе что-то, что не излучает собственного света, чрезвычайно сложно. Но две научные организации именно этим и занимаются. Это сотрудничество OGLE (эксперимент по оптическому гравитационному линзированию) и сотрудничество KMTN (Корейская сеть телескопов с микролинзированием).

На днях группа ученых из обеих организаций объявила об открытии маломассивной планеты-изгоя. Рядом с ней нет звезд, а потому ее удаленность от Земли пока не подтверждена. Команда утверждает, что это открытие доказывает, что метод микролинзирования эффективен при обнаружении планет с массой Земли, которые свободно плавают в космосе — весьма серьезное достижение.

Астрономы думают, что на заре существования Солнечной системы некоторые планеты с малой массой были выброшены во внешний космос из-под слабой гравитации звезды. В первые дни вся система представляет собой хаос, и гравитационное взаимодействие между звездой и ее планетами в самом деле может «изгнать» малые тела вовне.

«Согласно теориям образования планет, типичные массы изгнанных планет должны составлять от 0,3 до 1,0 массы Земли», — пишут авторы.

Обнаружение этих крошечных тел в безбрежной тьме космоса требует новаторского подхода: гравитационного линзирования. Для гравитационного линзирования требуются две вещи: удаленный источник света (обычно звезда) и более близкий объект с достаточной массой, чтобы действовать как линза и отклонять свет от источника света.

В этом случае в качестве линзы выступает маломассивная планета. И в зависимости от того, насколько сильно объект переднего плана влияет на свет от далекой звезды, астрономы могут получить о нем ряд ценных сведений.

По словам авторов, новая планета — это «самая экстремальная кратковременная микролинза, обнаруженная на сегодняшний день».

За последние пару десятилетий знания об экзопланетах резко выросли. Теперь мы знаем о тысячах из них и ожидаем, что на орбите почти каждой звезды находятся планеты. Все эти знания привели к обновленным теориям и моделям образования планет и Солнечной системы. И эти модели показывают, что в мире должно быть множество планет-изгоев, которые были выброшены из их систем.

Речь идет о том, что в одном лишь Млечном Пути могут быть миллиарды или даже триллионы свободно плавающих планет. В своей работе авторы перечисляют способы, благодаря которым планеты могли «осиротеть»: рассеяние планет; динамические взаимодействия между планетами-гигантами, которые приводят к нарушению орбиты меньших внутренних планет; взаимодействия между звездами в двойных или тройных системах и звездных скоплениях; звездные пролеты; эволюция звезды-хозяина и многое другое.

Кстати, интересный факт: та самая планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1928, была обнаружена в результате микролинзирования, которое длилось всего 41,5 минуты.