Археологи обнаружили 59 хорошо сохранившихся мумий 

Археологи заявили, что за сентябрь обнаружили 59 прекрасно сохранившихся, запечатанных деревянных саркофагов. Саркофаги были найдены во время раскопок в гигантском некрополе Саккара, который расположен примерно в 30 километрах к югу от Каира . Один из них археологи открыли перед представителями СМИ.

Исследователи открыли один из саркофагов перед представителями СМИ Представители Министерства туризма и древностей Египта открыли один из саркофагов, найденных во время масштабных раскопок в некрополе Саккара к югу от Каира. Журналистам показали содержимое гроба — останки мумии, покрытые погребальной тканью.

Три недели назад Министерства туризма и древностей Египта сообщило о находке 13 деревянных гробов, которым более 2500 лет. Саркофаги были найдены в погребальной шахте на глубине почти 12 метров. Еще через неделю в Саккаре археологи нашли 14 новых саркофагов.

Министр туризма и древностей Халеда аль-Анани (Khaled al-Anani) утверждает, что недалеко от пирамиды Джосера могут находится и другие саркофаги, которые исследователям только предстоит обнаружить.

Во время раскопок некрополя Саккара за последние годы были найдены не только саркофаги, но и различные артефакты, мумифицированные змеи и птицы. По мнению исследователей, древние египтяне хоронили мумифицированных животных в качестве подношения богам.

В скором времени в Египте должен открыться Большой египетский музей, где представят найденные саркофаги и множество других артефактов.