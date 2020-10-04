Российский модуль МКС наполнят конфетти

Экипаж Международной космической станции (МКС) снова наполнит конфетти российский модуль «Звезда», чтобы определить место утечки воздуха. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специалист подмосковного центра управления полетами попросил российских космонавтов Анатолия Иванишина Ивана Вагнера разместить в модуле камеры GoPro и индикаторы, после чего закрыть люк в отсек для контроля давления.

Экипаж уже использовал этот метод в пятницу, 2 октября. Повторить операцию решили после того, как космонавты обклеили скотчем резиновые уплотнители в стыковочном узле, которые, по версии специалистов, за 20 лет могли поизноситься и начать пропускать воздух.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.