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Россиянам рассказали об опасности овощей 

Lenta.ru и ещё 1 12 минут назад
Россиянам рассказали об опасности овощей
Фото: Pixabay.com
Овощи принято считать полезной пищей. Однако если их неправильно хранить или готовить, они могут нанести вред организму, а также спровоцировать некоторые заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik россиянам рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По словам специалиста, перезрелые картофель и баклажан, а также недозрелый томат могут стать причиной расстройств нервной или мочевыделительной системы. Нельзя есть сырую или недоваренную фасоль — это может вызвать отравление. Кроме того, если слишком долго ее хранить, в ней могут накапливаться грибки.
При этом овощи могут вызывать и ряд заболеваний, добавила Соломатина. «Все виды капустных и вообще крестоцветных могут блокировать усвоение йода, поэтому они не рекомендуются тем, у кого есть выраженный гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) или даже субклинический гипотиреоз, который не имеет ярко выраженных клинических проявлений, потому что он может перейти в более активную форму», — подчеркнула эксперт.
Соломатина также в отдельную группу выделила овощи и зелень, которые накапливают нитраты: шпинат, петрушка, капуста, морковь, огурцы. При большом количестве этих продуктов в рационе может возникнуть перенасыщение нитратами. Это особенно опасно беременным женщинам, ведь в таком случае у плода может развиться гипоксия.
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Наука и техника , Другое , Елена Соломатина , ИА Sputnik
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