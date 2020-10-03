На МКС готовятся пить воду из мочи

Российские космонавты на борту Международной космической станции готовятся вечером выпить воду, которая получена в результате переработки мочи, сообщил совершающий полёт на станции Иван Вагнер

В российском модуле "Рассвет" установлена экспериментальная система регенерации воды из урины СРВ-У-РС. Штатная система СРВ-УМ будет использоваться в новом модуле "Наука", который должен прилететь на МКС в 2021 году. На российской станции "Мир" также имелась система предыдущего поколения СРВ-У.

"Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую", — сказал Вагнер на своей странице в Twitter.

"И вечером мы уже будем пить эту воду", — добавил он со смайликом.

Технология переработки мочи в воду испытывается в рамках эксперимента "Сепарация".

Переработка мочи позволяет снизить объём поставки воды на станцию грузовыми кораблями с Земли. На американском сегменте станции также имеется система переработки мочи в воду.