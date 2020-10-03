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Космонавты рассказали, как готовятся пить воду из мочи 

РИА Новости 1 час назад
На МКС готовятся пить воду из мочи
Фото: NASA / Роскосмос
Российские космонавты на борту Международной космической станции готовятся вечером выпить воду, которая получена в результате переработки мочи, сообщил совершающий полёт на станции Иван Вагнер.
В российском модуле "Рассвет" установлена экспериментальная система регенерации воды из урины СРВ-У-РС. Штатная система СРВ-УМ будет использоваться в новом модуле "Наука", который должен прилететь на МКС в 2021 году. На российской станции "Мир" также имелась система предыдущего поколения СРВ-У.

"Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую", — сказал Вагнер на своей странице в Twitter.

"И вечером мы уже будем пить эту воду", — добавил он со смайликом.

Технология переработки мочи в воду испытывается в рамках эксперимента "Сепарация".
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Переработка мочи позволяет снизить объём поставки воды на станцию грузовыми кораблями с Земли. На американском сегменте станции также имеется система переработки мочи в воду.
Помимо Вагнера сейчас на МКС летают российский космонавт Анатолий Иванишин и американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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Наука и техника , Анатолий Иванишин , Иван Вагнер , Кристофер Кэссиди
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