Дневное пение синих китов связали с миграцией 

Почему поют киты, остается загадкой. Считается, что это по крайней мере связано со спариванием. В новом исследовании американские ученые обнаружили, что перед миграцией некоторые синие киты начинают петь днем, а не ночью, что может говорить о том, что эти величественные животные собираются в долгий путь.

Оказывается, синие киты, поющие свои песни по ночам, начинают их исполнять днем перед и во время миграции к местам размножения.

Команда слушала звуковой пейзаж залива Монтерей, Калифорния, используя подводный микрофон. Кроме того, они отслеживали перемещения группы синих китов и записали их движения, погружение и кормление, а также их пение — это почти 4000 «песен». Проанализировав данные о них, ученые обнаружили, что летом и ранней осенью большинство самцов синих китов поют по ночам, но по мере приближения времени миграции в южные районы размножения, они в основном переключаются на «дневные концерты».

Тем не менее, точная причина, по которой самцы синих китов поют ночью во время периода летнего кормления и днем ​​перед и во время периода миграции, неясна. Но если миграцию китов и другие перемещения можно было бы предсказать по их пению, это можно использовать для защиты синих китов от столкновения с судами, поскольку они представляют серьезный риск для крупнейшего в мире животного, находящегося под угрозой исчезновения.