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Россия готовит срочную миссию на Венеру 

Популярная механика и ещё 13 8 часов назад
Россия готовит срочную миссию на Венеру
Фото: Pinterest
Госкорпорация «Роскосмос» рассматривает возможность в 2027 году отправить миссию на Венеру. Целью экспедиции будет поиск признаков жизни на планете.
В России рассматривают возможность отправки срочной космической экспедиции к Венере для поиска наличия признаков жизни в атмосфере планеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию представителя НПО имени Лавочкина на "Днях космической науки" в Институте космических исследований РАН.

"Сейчас оценивается возможность в 2027 году "быстрой" дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов", — говорится в презентации. Никакой детальной информации о грядущем полёте не сообщается.

До этого международная группа исследователей обнаружила в атмосфере Венеры фосфин, который считается биосигнатурным газом и может свидетельствовать о наличии жизни. Фосфин или же фтористый водород — ядовитый бесцветный газ, который на Земле вырабатывается анаэробными экосистемами. Поэтому в 2019 году он был предложен в качестве биомаркера для поиска жизни на экзопланетах. Специалисты Массачусетского технологического института предположили, что в атмосфере Венеры могут обитать микробы, которые используют серные облака Венеры, превращая их в соединения, защищающие организмы от резких ультрафиолетовых лучей и позволяющие осуществлять фотосинтез.
В настоящее время российская программа изучения Венеры предусматривает 3 миссии. Первой должна стать "Венера-Д" в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы планеты, на июнь 2031 года запланирована вторая миссия, призванная продолжить изучение атмосферы, а третьей экспедицией в июне 2034 года должна стать отправка аппарата, который доставит на Землю образцы атмосферы, аэрозолей с Венеры, а как максимум — и грунта с планеты.
Напомним, ранее стало известно, что «Роскосмос» назвал Венеру «русской планетой», а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин подтвердил, что Россия продолжит сотрудничество с США в области космической экспедиции к Венере, а кроме того организует как минимум три запуска собственных космических аппаратов к Венере, первым из которых должен стать пуск аппарата в рамках экспедиции «Венера-Д» в конце 2020-х годов.
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Комментарии
Наука и техника , Чудом выжившие , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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