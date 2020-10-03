Россия готовит срочную миссию на Венеру 

Госкорпорация «Роскосмос» рассматривает возможность в 2027 году отправить миссию на Венеру. Целью экспедиции будет поиск признаков жизни на планете.

России рассматривают возможность отправки срочной космической экспедиции к Венере для поиска наличия признаков жизни в атмосфере планеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию представителя НПО имени Лавочкина на "Днях космической науки" в Институте космических исследований РАН.

"Сейчас оценивается возможность в 2027 году "быстрой" дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов", — говорится в презентации. Никакой детальной информации о грядущем полёте не сообщается.

До этого международная группа исследователей обнаружила в атмосфере Венеры фосфин, который считается биосигнатурным газом и может свидетельствовать о наличии жизни. Фосфин или же фтористый водород — ядовитый бесцветный газ, который на Земле вырабатывается анаэробными экосистемами. Поэтому в 2019 году он был предложен в качестве биомаркера для поиска жизни на экзопланетах. Специалисты Массачусетского технологического института предположили, что в атмосфере Венеры могут обитать микробы, которые используют серные облака Венеры, превращая их в соединения, защищающие организмы от резких ультрафиолетовых лучей и позволяющие осуществлять фотосинтез.

В настоящее время российская программа изучения Венеры предусматривает 3 миссии. Первой должна стать "Венера-Д" в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы планеты, на июнь 2031 года запланирована вторая миссия, призванная продолжить изучение атмосферы, а третьей экспедицией в июне 2034 года должна стать отправка аппарата, который доставит на Землю образцы атмосферы, аэрозолей с Венеры, а как максимум — и грунта с планеты.