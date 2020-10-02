Российский «дракон»: кто составит конкуренцию Маску

Роскосмос заключил с частной компанией договор о строительстве многоразового транспортного корабля «Арго». По заявлениям разработчиков, он сможет доставлять на орбиту полезный груз массой до двух тонн и возвращать на Землю груз массой до тонны. Точные сроки создания корабля пока неизвестны.

Госкорпорация «Роскосмос» и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) приняли решение о строительстве многоразового транспортного космического корабля. Об этом сообщается на сайте МТКС.

«1 сентября 2020 года Госкорпорация «Роскосмос» и ООО «МТКС» подписали Соглашение о сотрудничестве, на основе которого ООО «МТКС» будет взаимодействовать с российскими предприятиями ракетно-космической отрасли, входящими в Госкорпорацию, с целью создания многоразовой транспортной космической системы и, в частности, многоразового транспортного космического корабля «Арго», — отмечается в заявлении. — Кроме того, подписание этого соглашения, по замыслу сторон, послужит развитием для создания современной производственной базы для изготовления композитных деталей и конструкций будущего корабля».

«Арго» — многоразовый транспортный космический корабль, предназначенный для доставки полезного груза к космической станции и его возврата на Землю.

МТКС обещает не менее чем десятикратный запуск «Арго» в процессе эксплуатации. По данным компании, «устройство корабля предусматривает возможность автономного полета в течение 30 суток для каждого запуска, которые Заказчик может использовать для проведения исследований, экспериментальной отработки и выполнения прикладных задач. После завершения работы, оборудование Заказчика будет безопасно возвращено на Землю. „Арго“ обеспечивает высокую точность посадки в заданный район, а также возможность спасения груза при нештатных ситуациях на этапе выведения ракетой-носителем».

«Арго» планируется запускать с помощью ракеты-носителя, он сможет доставить на орбиту полезный груз массой до двух тонн и затем вернуть на Землю груз массой до тонны.

Полная масса корабля «Арго» — 11,5 т, объем грузового отсека — 11 кубометров, диаметр — 4,1 м, высота — 5,6 м. По заявлениям МТКС, корабль сможет находиться в составе околоземной станции до 300 суток, в автономном полете — месяц. Также «Арго» можно будет использовать для проведения исследований на борту, выполнения прикладных задач с возможностью возвращения оборудования и грузов на Землю. Корабль будет взлетать и возвращаться не менее 20 раз.

На данный момент грузы на МКС доставляют несколько разных кораблей, в том числе российский «Прогресс», американские Dragon v2 и Cygnus, а также японский HTV. Возврат грузов на Землю пока предлагает только компания Илона Маска SpaceX на Dragon v2. Как отмечает председатель совета директоров МТКС Сергей Сопов , спрос на эти услуги начинает расти. Это обусловлено «прогнозируемым ростом интереса к проведению экспериментов как научными, так и образовательными учреждениями и частными лицами», поясняет он.

При этом Россия может вернуть полезный груз с орбиты только с помощью пилотируемых аппаратов, но его масса ограничена: в кораблях серии «Союз» при полете трех членов экипажа может быть размещено до 100 кг груза, в проектируемом пилотируемом корабле «Орел» (прежде «Федерация») — до 500 кг. Поэтому создание «Арго» значительно расширит возможности в этом плане.

«Стоимость создания четырех образцов — $136 млн Это их изготовление, автономные испытания образцов, все работы до пуска, пуск в эту стоимость не входит», — сообщил ранее Сопов ТАСС.

Он подчеркнул, что выведение на орбиту одного килограмма груза с помощью «Арго», если его запускать с помощью многоразовой ракеты-носителя, будет вдвое дешевле, чем если делать это за счет носителей «Союз-2». Также это будет вдвое дешевле, чем отправка грузов на орбиту грузовыми кораблями «Прогресс-МС», уточнил Сопов. Обслуживание десяти полетов «Арго» можно будет проводить непосредственно на космодроме, без транспортировки на завод.

Также Сопов уточнил, что в перспективе разработчики рассчитывают доставлять на этом корабле грузы к Луне, а затем — сделать его пилотируемым.