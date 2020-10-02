Запуск космического грузовика Cygnus к МКС отменён 

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) отменило запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС).

Запуск должен был состояться 2 октября с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане, но был отменён за две минуты до старта.

Следующая потенциальная возможность запуска ракеты Northrop Grumman Antares с грузовым космическим кораблём Cygnus состоится в пятницу, 2 октября, в 21:16 (3 октября 04:16 мск. — NEWS.ru), — говорится в сообщении NASA.

Грузовой корабль должен был доставить на МКС около 3,6 тонны груза, в том числе, провизию, оборудование, приборы для исследований и туалет производства США.

Причиной отмены запуска агентство называет «неизвестную проблему с компонентом наземного вспомогательного оборудования».