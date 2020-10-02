Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Запуск космического грузовика Cygnus к МКС отменён 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Запуск космического грузовика Cygnus к МКС отменён
Фото: NASA
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС).
Запуск должен был состояться 2 октября с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане, но был отменён за две минуты до старта.

Следующая потенциальная возможность запуска ракеты Northrop Grumman Antares с грузовым космическим кораблём Cygnus состоится в пятницу, 2 октября, в 21:16 (3 октября 04:16 мск. — NEWS.ru), — говорится в сообщении NASA.

Грузовой корабль должен был доставить на МКС около 3,6 тонны груза, в том числе, провизию, оборудование, приборы для исследований и туалет производства США.
Причиной отмены запуска агентство называет «неизвестную проблему с компонентом наземного вспомогательного оборудования».
Как писал NEWS.ru ранее, компания Илона Маска SpaceX 1 октября в последний момент отменила запуск спутников Starlink из-за проблем с наземным оборудованием.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
News.ru: последние новости
Ракова: продление каникул защитит московских школьников от COVID-19 Ракова: продление каникул защитит московских школьников от COVID-19 Назван серьёзно снижающий смертность от коронавируса фактор Назван серьёзно снижающий смертность от коронавируса фактор Исследователи назвали виновников пандемии коронавируса Исследователи назвали виновников пандемии коронавируса
Комментарии
Наука и техника , SpaceX , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нужна эвакуация: на МКС резко усилилась утечка
Нужна эвакуация: на МКС резко усилилась утечка
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
Самолет ВВС США экстренно сел в Одессе
Самолет ВВС США экстренно сел в Одессе
Давление на МКС упало ниже нормы
Давление на МКС упало ниже нормы
Видео
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
01:29
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
01:44
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
Происшествия
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
00:59
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
Происшествия
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение