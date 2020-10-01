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Microsoft представила ноутбук за полцены MacBook Air 

Ferra.ru и ещё 2 1 час назад
Microsoft представила ноутбук за полцены MacBook Air
Фото: Ferra.ru
Microsoft представила новый ноутбук Surface Laptop Go. Он оснащён процессором Intel Core i5 десятого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и технологией быстрой зарядки. Устройство предлагают за полцены MacBook Air.
Surface Laptop Go имеет 12,4-дюймовый сенсорный дисплей PixelSense. Объём памяти варьируется в зависимости от комплектации. Microsoft утверждает, что ноутбук может работать до 13 часов без подзарядки. Технология быстрой зарядки позволяет зарядить аккумулятор на 80% за час.
Ещё у Surface Laptop Go есть камера разрешением 720p и студийные микрофоны. Ноутбук имеет порты USB-A и USB-C, аудиоразъём и разъём Surface Connect. В некоторых комплектациях устройства есть сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.
Surface Laptop Go предлагается в трёх цветах: «голубой лёд», «песчаник» и «платина». Цены на него начинаются с $550, что почти в два раза дешевле базового MacBook Air. Продажи новинки начнутся 13 октября.
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Наука и техника , Гаджеты , Microsoft
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