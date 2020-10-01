SpaceX отменила запуск Falcon 9 за секунды до старта

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Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink за несколько секунд до старта в связи с техническими проблемами.

Как пишет Baynews9, запуск был отменён за 18 секунд до старта. Уточняется, что это произошло в связи с показаниями «наземных датчиков».

7 августа ракета-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал.

Как сообщалось в сентябре, SpaceX готовится к проведению испытательного полёта прототипа космического корабля Starship на высоте более 18 км.