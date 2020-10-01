Google представил новую TV-приставку

На осенней презентации продуктов Google была представлена новая ТВ-приставка Chromecast with Google TV. Устройство, пришедшее на смену модели 2016 года,

показали во время онлайн-мероприятия.

Новый Chromecast выполнен в овальном корпусе, а вот кабель HDMI остался неизменным. Исчез разъем Ethernet для проводного соединения с Сетью, но желающие смогут докупить переходник. Приставка совершенно автономна и ей не нужен смартфон ни для настройки, ни для управления. За последнее отвечает медиа-пульт.

Несмотря на компактные размеры, Chromecast 2020 способен воспроизводить видео разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду. Поддерживается расширенный динамический диапазон в форматах HDR, HDR10, HDR10 + и Dolby Vision.

Приставка получила собственную оболочку для Android TV, с названием Google TV. В нее интегрирован фирменный поиск, Google Assistant и сторонние приложения. Устройство способно работать с YouTube, Netflix и другими сервисами потокового видео.

Chromecast with Google TV доступен в белом, голубом и оранжевом цвете. Приставку оценили в 50 долларов (около 4000 рублей по текущему курсу).