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Озвучен прогноз по продолжительности магнитных бурь 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 51 минуту назад
Озвучен прогноз по продолжительности магнитных бурь
Фото: РИА Новости
Геомагнитные бури продолжатся до начала октября, они сохранятся на всех широтах, сообщил Росгидромет.

«В настоящее время возмущение геомагнитного поля продолжается и сохранится на всех широтах как минимум до 3 октября», — цитирует РИА «Новости» сообщение Росгидромета.

В среду, 30 сентября, согласно прогнозу, возмущение геомагнитного поля будет слабым, 1 и 2 октября — неустойчивым, 3 октября — спокойным с отдельными периодами неустойчивости в высоких широтах.
Напомним, в ночь на 28 сентября почти всеми магнитными обсерваториями, работающими на средних и высоких широтах, была зарегистрирована самая мощная магнитная буря в 2020 году.
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Наука и техника , Росгидромет , РИА Новости
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