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В России создадут чип для лечения слепых людей 

Ferra.ru и ещё 6 20 минут назад
В России создадут чип для лечения слепых людей
Фото: Ferra.ru
В Минпромторге заявили, что в России намерены разработать чип, который позволит слепым людям вернуть зрение.
Об этом журналистам «РИА Новости» рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак.
По его словам, в России предложили создать чип, который будет вживляться в голову. Он поможет слепым людям, в том числе и тем, кто слеп от рождения, начать видеть.
Шпак считает, что эта технология не должна удивлять, ведь уже давно существуют микросхемы, которые заменяют собой слуховые аппараты.

«Наша киборгизация потихоньку идёт, вопрос в тех целях, которые ставит перед собой человек, кто эти процессы двигает. А то, что мы с вами ещё много увидим и много чему удивимся, это да», — отметил Шпак.

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Наука и техника , Минпромторг , РИА Новости
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