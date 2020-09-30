В России создадут чип для лечения слепых людей 

В Минпромторге заявили, что в России намерены разработать чип, который позволит слепым людям вернуть зрение.
Об этом журналистам «РИА Новости» рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак.
По его словам, в России предложили создать чип, который будет вживляться в голову. Он поможет слепым людям, в том числе и тем, кто слеп от рождения, начать видеть.
Шпак считает, что эта технология не должна удивлять, ведь уже давно существуют микросхемы, которые заменяют собой слуховые аппараты.
«Наша киборгизация потихоньку идёт, вопрос в тех целях, которые ставит перед собой человек, кто эти процессы двигает. А то, что мы с вами ещё много увидим и много чему удивимся, это да», — отметил Шпак.