В России создадут чип для лечения слепых людей 

Минпромторге заявили, что в России намерены разработать чип, который позволит слепым людям вернуть зрение.

Об этом журналистам «РИА Новости» рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак.

По его словам, в России предложили создать чип, который будет вживляться в голову. Он поможет слепым людям, в том числе и тем, кто слеп от рождения, начать видеть.

Шпак считает, что эта технология не должна удивлять, ведь уже давно существуют микросхемы, которые заменяют собой слуховые аппараты.