LG объявила о скором выпуске телевизора-рулона 

На выставке CES 2019 LG представила телевизор-рулон под названием LG Signature OLED TV R. Теперь, спустя почти два года, устройство наконец поступает в продажу.

Необычный телевизор начнут продавать в следующем месяце. Сообщается также, что LG устроит небольшое мероприятие в середине октября, после которого OLED TV R поступит на полки магазинов.

Ожидается, что 65-дюймовый телевизор будет стоить $85 000 (почти 6,6 млн рублей по текущему курсу). Это, конечно, бешеные деньги, но концептуальное устройство не могло стоить дёшево.