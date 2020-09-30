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LG объявила о скором выпуске телевизора-рулона 

Ferra.ru и ещё 1 1 час назад
LG объявила о скором выпуске телевизора-рулона
Фото: LG
На выставке CES 2019 LG представила телевизор-рулон под названием LG Signature OLED TV R. Теперь, спустя почти два года, устройство наконец поступает в продажу.
Необычный телевизор начнут продавать в следующем месяце. Сообщается также, что LG устроит небольшое мероприятие в середине октября, после которого OLED TV R поступит на полки магазинов.
Ожидается, что 65-дюймовый телевизор будет стоить $85 000 (почти 6,6 млн рублей по текущему курсу). Это, конечно, бешеные деньги, но концептуальное устройство не могло стоить дёшево.
LG Signature OLED TV R работает под управлением webOS и имеет поддержку голосового помощника Google Assistant. Чтобы «раскрутить» телевизор-рулон понадобится всего десять секунд.
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Наука и техника , Гаджеты , Google
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