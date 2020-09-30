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В России нашли утюги с прослушкой 

Популярная механика и ещё 7 2 часа назад
В России нашли утюги с прослушкой
Фото: depositphotos.com
О том, что привычный предмет бытовой техники может представлять угрозу для безопасности его владельца, сообщили в российском Министерстве промышленности и торговли.
На российском рынке обнаружили утюги, которые оснащены встроенными системами прослушки. Речь идёт о бытовой технике иностранного производства, в которую вмонтированы микрофоны, совершенно ненужные для такого типа устройств.

"Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то способ связи", — приводит РИА Новости слова директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василия Шпака.

Никакой конкретной информации о том, где были найдены такие утюги, находятся ли они в свободной продаже и какая компания занимается производством "шпионской" бытовой техники, представитель российского министерства не сообщил.
Напомним, ранее глава информационно-аналитического агенства TelecomDaily Денис Кусков назвал основные признаки того, что через смартфон его владельца прослушивают злоумышленники. По словам эксперта, владельцу устройства надо насторожиться, если наблюдается необычное «поведение» смартфона, спонтанные перезагрузки, наличие постороннего программного обеспечения и повышенный расход батареи. Эти нюансы могут быть не только симптомом технической неисправности, но и свидетельствовать о наличии на устройстве шпионского ПО.
Как отмечает "Популярная механика", чтобы разобраться, в чём причина проблем со смартфоном, имеет смысл сделать резервную копию всей важной информации, найти на сайте производителя последнюю версию официальной прошивки, сбросить смартфон до заводского состояния (с полным удалением всех данных) и затем обновить его (ранее скачанной ОС). После этого ранее установленные программы нужно возвращать на устройство по очереди и внимательно наблюдать за поведением телефона. Категорически не рекомендуется устанавливать приложения из иных источников, кроме Play Market.
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Наука и техника , Денис Кусков , Минпромторг , РИА Новости , журнал "Популярная механика"
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