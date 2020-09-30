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Раскрыт первый смартфон с Android 11 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Раскрыт первый смартфон с Android 11
Фото: Vivo
Флагманский смартфон Vivo первым на рынке получит новейшую версию ОС Android. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на заявление представителей компании.
Пресс-служба китайского бренда подтвердила, что Vivo V20 окажется первым смартфоном с предустановленной ОС Android 11. Судя по всему, новейшая операционная система также будет установлена на другие смартфоны серии — Vivo V20 Pro и V20 SE. Согласно раскрытой информации, первыми аппараты Vivo смогут приобрести потребители из Индии, где девайсы будут презентованы.
При этом в описании неанонсированных смартфонов серии V20 на сайте бренда указано, что они работают под управлением Android 10 с оболочкой FunTouch OS 11. Журналисты предположили, что если на новые флагманы Vivo распространяется двухлетняя политика обновлений ОС, то в будущем устройства получат как Android 12, так и Android 13.
Изначально ожидалось, что новейшая ОС Android 11 в первую очередь появится на флагманах Google Pixel 4a 5G и Pixel 5, релиз которых состоится этой осенью. Ранее OnePlus, Realme, Oppo и Xiaomi выпустили для некоторых своих смартфонах бета-версии Android 11. Релиз новой операционной системы Google состоялся в начале сентября.
Презентация смартфонов линейки Vivo V20 ожидается 12 октября. Стоимость девайсов серии стартует с 20 000 индийских рупий или около 21 тысячи рублей.
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Наука и техника , Google
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