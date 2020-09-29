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Вирус превратил смертельный для растений гриб в их «друга» 

Популярная механика 1 час назад
Вирус превратил смертельный для растений гриб в их «друга»
Фото: Daohong Jiang
Биологи обнаружили, что миковирус может превращать смертельные патогенные для рапса грибы в приносящих растениям пользу симбионтов.
Из семян рапса получают рапсовое масло — один из самых крупнотоннажных продуктов мирового сельского хозяйства. Помимо этого применения, рапс также является важной культурой для производства животных кормов и биодизельного топлива. Однако рапсовые хозяйства испытывают значительные потери от грибкового патогена Sclerotinia sclerotiorum, который вызывает стеблевую гниль, ведущую к гибели растений в течение нескольких дней после заражения.
Теперь ученые показали в своей статье, опубликованной в журнале Molecular Plant, что миковирус способен изменить поведение грибка так, что последний станет «другом» растений. Вирус превращает патоген в эндофитный гриб, который перестает убивать организм изнутри и спокойно сосуществует со своим хозяином.
При заражении миковирусом угрожающий рапсу гриб теряет свою вирулентность. Вместо того чтобы убить растение, зараженный вирусом гриб мирно живет внутри него и даже приносит некоторую пользу. Авторы новой работы заразили семена рапса с помощью инокуляции зараженных вирусом фрагментов грибов. В результате исследователи наблюдали укрепление иммунной системы растений, увеличение их веса на 18% и ускорение роста корней. Обработанные растения стали не только больше и сильнее, но и научились противостоять другим болезням.
На рапсовых полях заражение пораженных грибком растений также позволило подавить стеблевую гниль, стимулировать рост и повысить урожайность на 6,9-14,9%. Зараженные вирусом грибковые патогены становятся новым способом борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур путем снижения вирулентности смертельных патогенов. Более того, исследователи обнаружили, что миковирус может передаваться другим грибковым патогенам быстро и эффективно. Это свойство позволит разработать идеальные «растительные вакцины».
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Наука и техника , Наука
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