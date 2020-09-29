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У левшей выявлено более 40 особых генов 

Популярная механика 1 час назад
У левшей выявлено более 40 особых генов
Фото: Sharon McCutcheon / Unsplash
Вполне вероятно, что левшами, правшами и двуручными люди становятся не из-за своего окружения, а в результате наследственности, о чем говорит 41 обнаруженный ген, присущий только левшам. Всего же был изучен геном более 1,7 миллиона человек.

«Вызывает удивление то, что одни люди — левши, другие — правши, а третьи могут одинаково хорошо пользоваться обеими руками. Односторонность может влиять на структуру мозга и его функции», — говорит генетик Сара Медлан из Медицинского исследовательского института QIMR Бергхофер в Австралии.

Ученые обнаружили 41 пару оснований ДНК, которые влияют на то, будет ли человек левшой, и 7 пар, присущих двуручным людям (амбидекстрам).
Исследователи также выяснили, что эти пары оснований дают только 12-процентную вероятность того, что человек окажется левшой. Это означает, что на выбор главной руки влияет что-то еще.

«Результаты нашего анализа показали, что генетические факторы могут составлять лишь небольшую часть вариаций при выборе руки, тогда как факторы окружающей среды, вероятно, будут играть гораздо более важную роль, — объясняет генетик Дэвид Эванс из Университета Квинсленда. — Этот процент аналогичен для амбидекстров. Например, такие факторы, как травма руки, тренировки или игра на музыкальных инструментах, вероятно, будут иметь огромное влияние на способности человека одинаково хорошо пользоваться обеими руками».

В ходе исследования были изучены данные британского биобанка, 23andMe и Международного консорциума Handedness Consortium, а также создана мегабаза вариантов генома, в которую вошли данные 1 766 671 человека.
Примерно до 10% населения Земли — левши, но процент в каждой стране отличается. Главная рука определяется еще до рождения человека, в утробе мамы, когда одна из них движется чаще, чем другая. Теперь у исследователей есть этому 12-процентное объяснение.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Дэвид Эванс , Австралия
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