Названы последствия вакцины от коронавируса

Главный хирург Управления здравоохранения города Екатеринбурга Алексей Столин не наблюдает у себя побочных эффектов и осложнений после вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал URA.RU

«Никаких проблем [со здоровьем] нет. Насколько я в курсе, вторая испытательница тоже чувствует себя хорошо», — сказал он.

По данным издания, прививку уже сделала заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова. Она вместе со Столиным прошла вакцинацию 25 сентября. Второй укол им должны поставить спустя три недели после первой.

Во вторник заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил о 12 привитых жителях региона. По его словам, в первую очередь вакцина предлагается медицинским работникам.

В Свердловскую область поступила партия вакцины института им. Гамалеи под названием «Спутник V». В конце октября Свердловская область планирует получить препарат от центра «Вектор».