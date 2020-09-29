«Союз-2» вывел на орбиту космические аппараты

В минувший понедельник на космодроме Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2». Соответствующее видео обнародовало Министерство обороны России . Ракета доставила на орбиту блок космических аппаратов связи «Гонец-М», а также космические аппараты попутной нагрузки.

Ранее подобные аппараты выводились на орбиту с использованием ракеты-носителя «Рокот». Этот запуск ракеты среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк стал четвертым в текущем году.