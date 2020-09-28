На Марсе обнаружили подледные соленые озера 

Анализируя данные с радара MARSIS, зондирующего ионосферу и поверхность Марса, международная команда ученых подтвердила, что объект, ранее обнаруженный подо льдом на южном полюсе планеты, представляет собой жидкое озеро. Предположительно, вода там — и в ряде обнаруженных исследователями водоемов — остается жидкостью даже при очень низкой температуре благодаря высокой концентрации растворенных в ней солей. Открытие важно для астробиологии и поиска обитаемых ниш на Марсе. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Широко известно, что на Земле, на территории Антарктиды существует множество подледниковых озер. Похожий объект был обнаружен в 2018 году на южном полюсе Марса при зондировании ионосферы и глубинных слоев поверхности планеты радаром MARSIS, находящемся на борту автоматической межпланетной станция Европейского космического агентства Mars Express. Существование подледного озера, которые может быть обитаемой экологической нишей на Марсе, крайне важно для астробиологии. Тем не менее, о жидкой природе этого озера долгое время велись споры.

Международная команда ученых под руководством итальянских исследователей тщательно проанализировали данные, снятые радаром MARSIS на обширной площади (250×300 км2) вокруг предполагаемого подледного озера. Исследователям удалось подтвердить его жидкий характер, а кроме того идентифицировать несколько других небольших участков воды, отделенных от основного водоема сухими перешейками. Авторы предполагают, что озеро представляет собой среду, в которой растворены экстремально высокие концентрации солей, что может объяснить наличие жидкости даже при такой низкой температуре, как на южном полюсе Марса.