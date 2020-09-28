В «Google Картах» появилось нововведение в связи с COVID-19

Компания Google добавила в сервис "Google Карты" добавила слой информации о случаях заражения коронавирусом во странах присутствия, в том числе и в России

"Мы представляем слой COVID-19 в "Google Картах" — инструмент, который показывает самую важную и актуальную информацию о случаях заражения COVID-19. Эта информация поможет решить, куда отправиться и чем заняться", — сообщается в официальном блоге компании.

Google

Так, пользователи смогут видеть среднее число новых случаев инфицирования на 100 тысяч человек за неделю в выбранной на карте области, а также который показывает, увеличивается это число или уменьшается.

Данные о распространении коронавируса доступны для всех 220 стран и территорий, где поддерживаются "Google Карты".

Отмечается, что информация о коронавируса поступает из множества авторитетных источников, в том числе из Университета Джонса Хопкинса и газеты The New York Times.