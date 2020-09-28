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В «Google Картах» начали показывать ситуацию с COVID-19 в разных странах 

Газета.Ru и ещё 6 5 часов назад
В «Google Картах» появилось нововведение в связи с COVID-19
Фото: depositphotos.com
Компания Google добавила в сервис "Google Карты" добавила слой информации о случаях заражения коронавирусом во странах присутствия, в том числе и в России.
"Мы представляем слой COVID-19 в "Google Картах" — инструмент, который показывает самую важную и актуальную информацию о случаях заражения COVID-19. Эта информация поможет решить, куда отправиться и чем заняться", — сообщается в официальном блоге компании.
Google
Так, пользователи смогут видеть среднее число новых случаев инфицирования на 100 тысяч человек за неделю в выбранной на карте области, а также который показывает, увеличивается это число или уменьшается.
Данные о распространении коронавируса доступны для всех 220 стран и территорий, где поддерживаются "Google Карты".
Отмечается, что информация о коронавируса поступает из множества авторитетных источников, в том числе из Университета Джонса Хопкинса и газеты The New York Times.
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Наука и техника , Google , New York Times
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