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В смартфон интегрируют ветрогенератор 

Популярная механика 3 часа назад
В смартфон интегрируют ветрогенератор
Фото: Популярная механика
Китайские ученые создали миниатюрный генератор, способный преобразовывать энергию даже самого легко бриза в электричество.
От обычных ветрогенераторов устройство, созданное научной группой под руководством Я Яна из Пекинского института наноэнергетики и наносистем, отличается не только размером, но и принципом работы. Оно состоит из размещенных в трубке двух пластиковых полосок. Под действием потока воздуха они колеблются, соприкасаясь друг с другом, в результате чего возникает так называемый трибоэлектрический эффект — из-за трения в материале появляется электрический заряд.
По словам разработчиков, для работы генератору не требуется сильный ветер — достаточно легко бриза или даже просто движений тела. «Мы повесили наногенератор на руку человека, и ее взмахов было достаточно для производства электричества», — говорит Я Ян. Минимальная скорость ветра, необходимая для работы генератора, составляет 1,6 м/c, на наиболее высокой эффективности он достигает при скорости ветра от 4 до 8 м/c — тогда пластины начинают двигаться синхронно.
Сейчас генератор способен питать до ста светодиодов и температурных датчиков, но на этом разработчики останавливаться не собираются и дальше намерены двигаться сразу по двум направлениям — в сторону уменьшения и интеграции своих генераторов в электронные устройства для их зарядки, и одновременно в направлении увеличения — то есть сделать «ленточный» генератор сопоставимый по мощности с обычными «ветряками». При этом Я Ян говорит, что новые генераторы могут быть использованы там, где неприменимы традиционные технологии ветроэнергетики, например, в заповедниках, в горах или же в черте города, где их можно устанавливать на крышах домов.
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