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SpaceX отложила запуск новой группировки спутников Starlink 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
SpaceX отложила запуск спутников Starlink
Фото: Скриншот с видео
Американская компания SpaceX в очередной раз отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с тринадцатой по счету группировкой микроспутников Starlink. Причина — неблагоприятная погода в районе космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), сообщила компания в своем Twitter.

"Откладываем запуск Starlink ввиду погоды. Мы объявим новую дату пуска, как только получим подтверждение", — информировала SpaceX.

Старт планировался на 10:22 по времени восточного побережья США (17:22 мск) и был перенесен ориентировочно на вторник за несколько секунд до пуска.
Данный пуск был перенесен десять дней назад также из-за плохой погоды в районе возвращения первой ступени ракеты и головного обтекателя ракеты. Вторая ступень ранее использовалась для вывода на орбиту двух группировок микроспутников.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступом в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд
В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink. 12-я партия спутников была запущена 3 сентября.
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Наука и техника , Оружие , Технологии , SpaceX , США
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