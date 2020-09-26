Вакцина от коронавируса вызвала таинственные болезни 

Американский телеканал CNN сообщил, что вакцина от коронавируса британской компании «АстраЗенека» вызвала «таинственные болезни» у волонтёров.

Ранее испытания вакцины в США были приостановлены. Сейчас надзорные органы выясняют, были ли заболевания добровольцев случайны или связаны с введением вакцины.

Масла в огонь подбавило то, что «АстраЗенека» и ее партнёр, Оксфордский университет, представили различные отчеты о заболевших добровольцах, сообщает американский телеканал (перевод ИноСМИ ).

По сообщениям «АстраЗенека» (AstraZeneca) у заболевшего волонтёра наблюдается «не диагностированный случай рассеянного склероза», а информация на сайте Оксфордского университета упоминает о добровольцах, у которых развились «необъяснимые неврологические симптомы». Компания заявила, что у еще одного добровольца проявилось «необъяснимое заболевание». При этом во внутреннем документе сказано, что речь идет о редком неврологическом недуге, «поперечном миелите».

«Эти заявления сильно отличаются друг от друга. Их информация должна быть согласованной, и если информация не совпадает, возникают вопросы», — заявил доктор Харлан Крумгольц, профессор Йельского университета.

Генеральный директор «АстраЗенека» заявил, что его компания обсуждает вопрос о количестве информации, которую можно раскрыть без вреда для пациентов и самого исследования.