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Вакцина от коронавируса вызвала таинственные болезни 

Майк Габриелян 18 минут назад
Вакцина от коронавируса вызвала таинственные болезни
Фото: Reuters
Американский телеканал CNN сообщил, что вакцина от коронавируса британской компании «АстраЗенека» вызвала «таинственные болезни» у волонтёров.
Ранее испытания вакцины в США были приостановлены. Сейчас надзорные органы выясняют, были ли заболевания добровольцев случайны или связаны с введением вакцины.
Масла в огонь подбавило то, что «АстраЗенека» и ее партнёр, Оксфордский университет, представили различные отчеты о заболевших добровольцах, сообщает американский телеканал (перевод ИноСМИ).
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По сообщениям «АстраЗенека» (AstraZeneca) у заболевшего волонтёра наблюдается «не диагностированный случай рассеянного склероза», а информация на сайте Оксфордского университета упоминает о добровольцах, у которых развились «необъяснимые неврологические симптомы». Компания заявила, что у еще одного добровольца проявилось «необъяснимое заболевание». При этом во внутреннем документе сказано, что речь идет о редком неврологическом недуге, «поперечном миелите».

«Эти заявления сильно отличаются друг от друга. Их информация должна быть согласованной, и если информация не совпадает, возникают вопросы», — заявил доктор Харлан Крумгольц, профессор Йельского университета.

Генеральный директор «АстраЗенека» заявил, что его компания обсуждает вопрос о количестве информации, которую можно раскрыть без вреда для пациентов и самого исследования.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт назвал 3 категории людей, которых не берет коронавирус.
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Наука и техника , Наука , CNN , InoSMI.Ru , США
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