Назван защищающий от COVID-19 фактор

Достаточный уровень витамина D снижает риск смерти от COVID-19 вполовину, выяснили ученые из США . Это может быть связано с влиянием витамина D на иммунную функцию. Людям с дефицитом витамина D исследователи рекомендуют скорректировать рацион и при необходимости принимать биодобавки.

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета установили, что у больных коронавирусом с нормальным уровнем витамина D в крови количество тяжелых случаев и смертей ниже, чем у больных с его дефицитом. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Витамин D играет роль в работе иммунной системы, способствуя ее активации в ответ на попадание в организм бактерий и вирусов. Кроме того, он важен для регуляции выработки цитокинов — небольших молекул, которые производятся разными типами клеток, но в основном — лимфоцитами. Их избыток, цитокиновый шторм, стал причиной смерти многих пациентов с COVID-19.

«Иран — солнечная страна, но дефицит витамина D достаточно распространен, особенно среди пожилых людей», — отмечают авторы исследования.

Они обратили внимание на ряд работ, связывающих уровень витамина D и течение респираторных заболеваний. В частности, риск пострадать от болезней легких возрастал по мере снижения концентрации витамина D в крови. Исследователи предположили, что этот показатель может влиять и на течение COVID-19.

Они измерили уровень витамина D в крови 235 пациентов в возрасте 20-90 лет, попавших в больницу с COVID-19. Также они оценили тяжесть симптомов (проблемы с дыханием, гипоксия, потеря сознания и т. п.) и риск смерти. Кроме того, они измерили уровни лимфоцитов и биомаркеров воспаления.

Как оказалось, у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от коронавируса была на 51,5% ниже, чем у пациентов с его дефицитом.

Нормой содержания витамина D считается около 30 нг/мл. Такой уровень наблюдался лишь у трети пациентов.

На уровень лимфоцитов концентрация витамина D влияла мало, однако у пациентов с дефицитом витамина D он был ниже. Не наблюдалось значимой разницы в длительности госпитализации. Однако при нормальных уровнях витамина D пациенты реже сталкивались с потерей сознания и гипоксией.

«Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что достаточные уровни витамина D может предотвратить осложнения, включая цитокиновый шторм, и, в конечном итоге, смерть от COVID-19», — сообщил руководитель исследования доктор Майкл Холик.

Ранее Холик также выявил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения COVID-19 сокращается на 54%.

Авторы работы полагают, что роль витамина D в борьбе с COVID-19 связана с его влиянием на иммунную систему и формирование приобретенного иммунитета. Также противовоспалительная функция витамина D может быть связана с более низким риском развития цитокинового шторма.

При избытке цитокинов они неконтролируемо активируют иммунные клетки в очагах воспаления, что приводит к высвобождению все новых порций цитокинов. Такой замкнутый круг приводит к разрушению тканей в очаге воспаления, затем реакция распространяется на соседние ткани и может охватить весь организм целиком. По всей видимости, при достаточном уровне витамина D это состояние развивается реже.

Еще предстоит выяснить, какой уровень витамина D в организме необходим для наиболее эффективной борьбы с коронавирусом. Пока же ученые рекомендуют людям с его дефицитом скорректировать рацион и при необходимости принимать биодобавки, чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D в крови.

Ранее британские специалисты тоже показали, что уровень витамина D связан с риском смерти от коронавируса. Исследователи проанализировали данные об уровнях витамина D у жителей 20 стран, а затем сравнили их с долей смертей от COVID-19. Оказалось, что, чем выше дефицит витамина D в популяции, тем больше и доля смертей.

«Наиболее уязвимая группа населения для COVID-19 — та, у которой наибольший дефицит витамина D», — сообщили исследователи.

Самые низкие уровни витамина D наблюдаются у пожилых людей, которые и так находятся в группе риска.

Впрочем, отмечают ученые, могут быть и другие факторы, одновременно связанные и с уровнем витамина D в организме, и с сопротивляемостью коронавирусу. Эту связь еще только предстоит изучить.

Кроме того, далеко не все специалисты согласны с пользой приема биодобавок.