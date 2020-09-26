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Отбор в космонавты в РФ могут продлить до декабря 

Газета.Ru 1 час назад
Отбор в космонавты в РФ могут продлить до декабря
Фото: EPA
Конкурсная комиссия планирует продлить отбор в отряд космонавтов до середины декабря, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина.
Там уточнили, что соответствующее предложение будет направлено генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
Сейчас в ходе очного этапа отбора каждую неделю приезжают по несколько претендентов, рассказали в ЦПК.
На сегодняшний день комиссия отобрала несколько "кандидатов в кандидаты в космонавты".
Новый набор в отряд космонавтов стартовал 3 июня 2019 года. Планировалось, что очный этап отбора завершится к октябрю.
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Наука и техника , Юрий Гагарин , Дмитрий Рогозин , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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