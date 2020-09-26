Как реальный «Новичок» повлиял бы на лечение Навального

Кома блогера Алексея Навального длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк

"Те редкие факты, которые были в нашей жизни, показали, что очень много месяцев люди, пораженные даже следами веществ, несколько месяцев находились в коме, потом с трудом оттуда выходили, и дальше они какое-то короткое время еще прожили. Потом все равно скончались", — сказал он.

Кроме того, по его словам, Навальному пришлось бы делать переливание крови. "Всю кровь у родственников слить и перелить ему", — отметил Ринк.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в Организации по запрещению химического оружия по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.