Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Разработчик рассказал, как «Новичок» повлиял бы на лечение Навального 

РИА Новости 38 минут назад
Как реальный «Новичок» повлиял бы на лечение Навального
Фото: © REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Кома блогера Алексея Навального длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.

"Те редкие факты, которые были в нашей жизни, показали, что очень много месяцев люди, пораженные даже следами веществ, несколько месяцев находились в коме, потом с трудом оттуда выходили, и дальше они какое-то короткое время еще прожили. Потом все равно скончались", — сказал он.

Кроме того, по его словам, Навальному пришлось бы делать переливание крови. "Всю кровь у родственников слить и перелить ему", — отметил Ринк.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в Организации по запрещению химического оружия по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Последние новости
Стали известны подробности гибели дочери Конкина Стали известны подробности гибели дочери Конкина Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26 Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26 Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
Комментарии 10
Наука и техника , Алексей Навальный , Леонид Ринк , МИД , ОЗХО , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение