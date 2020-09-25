Экипаж МКС изолировался в российском сегменте

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, но в августе 2020 года стало известно, что ее темп возрос. Как рассказывал источник РИА Новости, из-за утечки станция теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки. Тогда же для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции. Однако место утечки, которая не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли.