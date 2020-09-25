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Экипаж МКС изолировался в российском сегменте для поиска утечки воздуха

РИА Новости
1 час назад
Экипаж Международной космической станции на выходные изолировался в российском сегменте для поиска места утечки воздуха, сообщил "Роскосмос".
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте
Фото: NASANASA
"Состоялось закрытие люков МКС. Экипаж... изолируется в выходные на российском сегменте МКС для поиска утечки атмосферы", - говорится в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что экипажу в ходе изоляции будут доступны российские модули "Заря", "Звезда" и "Поиск", а также грузовой корабль "Прогресс МС" и пилотируемый "Союз МС".
"Во время работы экипаж будет передавать оперативную информацию о состоянии атмосферы центрам управления полётами стран-партнёров", - сообщил "Роскосмос".
Открытие люков планируется в понедельник после 11.00 мск.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, но в августе 2020 года стало известно, что ее темп возрос. Как рассказывал источник РИА Новости, из-за утечки станция теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки. Тогда же для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции. Однако место утечки, которая не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
Наука и техника,Иван Вагнер,Кристофер Кэссиди,Анатолий Иванишин,Роскосмос,РИА Новости,
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