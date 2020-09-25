Китайские ученые измерили уровень излучения на Луне

Несмотря на то, что Луна уже немного освоена людьми, до сих пор неизвестно, какое излучение на ее поверхности. Китайские ученые решили восполнить этот пробел, свои расчеты они опубликовали в издании Science Advances.

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Специалисты провели исследование галактических космических лучей, спорадических выбросов солнечных частиц и нейтронов и гамма-лучей, которые возникают от взаимодействия космической радиации с грунтом Луны. При длительном воздействии на организм человека галактических космических лучей возникает риск таких заболеваний, как рак, катаракта и проблем с центральной нервной системой. Солнечные частицы могут навредить здоровью еще быстрее.

Для расчетов ученые воспользовались данными китайской автоматической станции «Чанъэ-4», которая работала на Луне в 2019 году. Специалисты выяснили, что средняя дневная доза ионизирующего облучения на спутнике Земли составляет 1369 микрозиверт, это примерно в 2,6 раза выше, чем на борту МКС. Кроме того, уровень излучения на Луне оказался в 200 раз выше по сравнению с показателем поверхности Земли, и в пять-десять раз выше, чем на борту самолета, летящего из Нью-Йорка во Франкфурт. Ученые считают, что основной частью излучения являются галактические космические лучи.