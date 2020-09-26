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Назван значительно снижающий смертность от коронавируса фактор 

Lenta.ru и ещё 3 34 минуты назад
Назван снижающий смертность от коронавируса фактор
Фото: THOMAS PETER / Reuters
Исследователи из Медицинской школы Бостонского университета опубликовали свою работу в журнале PLOS ONE.
Согласно данным специалистов, среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов. Так, среди людей старше 40 лет смертность тех, у кого было достаточно вещества в организме, на 51,5 процента ниже, чем у остальных. Ученые также отмечают, что достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый шторм.
Ранее ученые Университета Рокфеллера (США) раскрыли, что опасные для жизни и смертельные случаи заболевания COVID-19 связаны с нарушениями в работе иммунной системы. Согласно выводам исследователей, по крайней мере у 3,5 процента исследуемых пациентов с тяжелой формой COVID-19 есть мутации в генах, участвующих в противовирусной защите.
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