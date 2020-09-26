Назван снижающий смертность от коронавируса фактор

Исследователи из Медицинской школы Бостонского университета опубликовали свою работу в журнале PLOS ONE.

Согласно данным специалистов, среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов. Так, среди людей старше 40 лет смертность тех, у кого было достаточно вещества в организме, на 51,5 процента ниже, чем у остальных. Ученые также отмечают, что достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый шторм.

Ранее ученые Университета Рокфеллера (США) раскрыли, что опасные для жизни и смертельные случаи заболевания COVID-19 связаны с нарушениями в работе иммунной системы. Согласно выводам исследователей, по крайней мере у 3,5 процента исследуемых пациентов с тяжелой формой COVID-19 есть мутации в генах, участвующих в противовирусной защите.