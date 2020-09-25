В локдаун птицы стали петь сексуальнее

Во время «коронавирусных локдаунов» многие жители городов обратили внимание на то, что птицы стали петь иначе. Или же они начали петь там, где их раннее не было слышно. Американские исследователи изучили изменения в пении воробьев, отмечая, что они стали петь тише и сексуальнее.

Фото: skeeze skeeze

По мнению ученых эти птицы — белоголовые зонотрихии (Zonotrichia leucophrys) стали петь с целью защиты своей территории и намерением найти себе партнера. При этом больше поют именно воробьи-самцы. Птицы в это время заполни звуковой ландшафт — там, где человек его был вынужден оставить из локдауна.

Исследователи наблюдали за пением воробьев в районе Сан-Франциско на протяжении многих лет, начиная с еще с 70-х годов прошлого столетия. И поэтому у них была прекрасная возможность сравнить «их различные песни» с последними вокальными экзерсисами во время локдауна.

Выяснилось, что воробьи-самцы улучшают свое пение и поют песни с «сексуальной» меньшей амплитудой, то есть они могли брать нижние ноты. Как считают исследователи, птицы пели именно так для защиты своей территории и для ухаживания за самкой. По их словам, это показывает как быстро природа может оправиться от воздействия человеческого шума.