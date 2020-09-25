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Опубликовано видео едва не коснувшегося Земли метеорита 

Алевтина Жаркова 16 минут назад
В небе над Северной Германией и Нидерландами ученые зафиксировали метеорит. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Европейского космического агентства.
Внеземной гость приблизился к нашей планете под углом, не позволяющим ему войти в плотные слои атмосферы. После того, как космическое тело снизилось до высоты в 91 километр, оно «отскочило» обратно в космос, так и не достигнув поверхности Земли.
Ранее сообщалось, что российский космонавт Иван Вагнер с борта МКС снял на видео пять таинственных объектов. По его мнению, в объектив камеры тогда попали спутники или метеориты.
Наука и техника , Видео , Иван Вагнер , Европейское космическое агентство , Нидерланды
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