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«Очень большой телескоп» вернулся в строй 

Популярная механика 3 часа назад
«Очень большой телескоп» вернулся в строй
Фото: ESO
Основной телескоп обсерватории Параналь в чилийской пустыне Атакама возобновил наблюдения за небом после пятимесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса — хотя и в минимальном объёме.
Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 в 2020 году привела к приостановке наблюдений межпланетных станций, работ над космическими аппаратами, телескопами и ракетами-носителями, а также закрытию ряда астрономических обсерваторий по всему миру. В конце марта прекратила свою работу и одна из самых важных обсерваторий — Европейская южная обсерватория (ESO), расположенная в Чили.
Она максимально сократила численность персонала и приостановила наблюдения как при помощи оптических, так и радиотелескопов. Теперь научные операции в обсерватории Параналь в Чили возобновляются, но пока в минимальном объёме и при соблюдении строгих мер безопасности и гигиены. Процесс возвращения в строй идёт постепенно: наблюдения возобновятся на двух из четырёх 8,2-метровых телескопах комплекса «Очень большого телескопа» VLT.
На этих телескопах работают два приемника: на UT1 это FORS2, на UT2 — спектрограф высокого разрешения UVES. Идёт подготовка к возобновлению работы телескопа APEX, установленного примерно в 500 километрах к северо-востоку от Параналя на плато Чахнантор на высоте 5000 метров над уровнем моря — возвращение его в строй ожидается буквально со дня на день.
Обсерватория ESO Ла Силья, которая находится примерно в 700 километрах к югу от Параналя вблизи посёлка Ла Серена в регионе Кокимбо в Чили, пока остаётся закрытой и научные наблюдения там не ведутся. Все обсерватории по-прежнему закрыты для посещения, но в ESO продолжат тщательно следить за развитием пандемии в Чили, чтобы определить момент, когда станет возможным сделать дальнейшие шаги по возобновлению функционирования обсерваторий.
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Наука и техника , Чили
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