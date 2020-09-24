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Опасная уязвимость позволила шпионить за пользователями Instagram 

Lenta.ru и ещё 3 53 минуты назад
Опасная уязвимость позволила шпионить в Instagram
Фото: depositphotos.com
Специалисты компании Check Point нашли в Instagram опасную уязвимость, которая позволяла следить за пользователями соцсети. Для этого достаточно было отправить жертве специальное изображение, сообщается в блоге компании, специализирующейся на кибербезопасности.
Уязвимость нашли в процессе загрузки фотографии с устройства в приложение через кодер Mozjpeg. В этой свободно распространяемой программе обнаружили брешь.
Для проведения атаки хакерам необходимо было прислать особое фото, которое жертва должна была сохранить на смартфоне. По данным специалистов по кибербезопасности, баг позволил злоумышленникам заполучить контроль над аккаунтом в Instagram и не только. Внутри приложения у хакеров появлялся доступ к сообщениям и изображениям, возможность делать и удалять посты. Также атаковавшие могли «превратить смартфон в устройство для шпионажа» — ведь уязвимость предоставляла доступ к контактам, камере и геолокации смартфона.
В Check Point подчеркнули, что оповестили о проблеме владельца соцсети — компанию Facebook. Вскоре Instagram выпустил обновление с исправлением ошибки, однако уязвимость все еще присутствует у пользователей, которые пока не установили последнюю версию приложения.
В феврале актриса Екатерина Волкова пожаловалась на мошенника, который украл ее Instagram-аккаунт. По словам артистки, несколько месяцев обращений в службу поддержки Instagram не принесли никакого результата. Актриса пыталась завести новый аккаунт, но его трижды заблокировали из-за жалобы взломщика.
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Наука и техника , Гаджеты , Екатерина Волкова
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