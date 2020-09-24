Борт №1 ржавеет на кладбище

Останки авиалайнера Ил-14П, на котором летал лидер СССР Никита Хрущев, случайно обнаружили на границе Якутии с Чукоткой. Подлинность самолета уже подтвердил сын бывшего пилота, знакомого с этой машиной.

Бывший самолет первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева обнаружен на кладбище воздушных машин в поселке Черский на крайнем северо-востоке Якутии у границы с Чукотским автономным округом . Ил-14П, на котором партийный и государственный лидер СССР совершил немало полетов, за прошедшие годы изрядно проржавел и покоится среди других реликвий советской авиации. Как сообщает Daily Mail, останки борта 1 нашел пилот вертолета и энтузиаст авиации Тимур Фаткулов, который работает в компании «Полярные авиалинии».

Уникальность Ил-14П подтвердил ему историк авиации, чей отец пилотировал этот самолет.

Япония и «Мой папа летал на самолете с бортовым номером 61755. Это бывший личный самолет Хрущева, — заявил Фаткулову историк, попросивший не называть его имени. – На борту было необычное и очень крутое для того времени американское навигационное оборудование. В частности, радио самолета можно было настроить на пять мировых радиостанций, среди которых – Нью-Йорк Австралия . После настройки оборудование выдавало текущие координаты рейса, по-видимому, методом триангуляции».

Как уточняется в книге Николая Якубовича «Неизвестный Ильюшин [Триумфы отечественного авиапрома]», на Ил-14П советская делегация во главе с Хрущевым летом 1955 года летала в Индию, Бирму и Афганистан. Однако через несколько лет дал о себе знать скрытый конструктивный дефект. Инцидент произошел во время визита Хрущева в Симферополь. Когда самолет уже летел в небе над Украиной, загорелся один из двигателей. Экипаж вовремя привел в действие средства тушения пожара и выключил двигатель, воздушный винт которого автоматически зафлюгировался.

Чтобы не рисковать, КВС совершил посадку на ближайшем аэродроме в районе Джанкоя.

Расследование причин пожара показало, что в полете из-за вибрации треснула медная трубка бензопровода и топливо, хлынувшее в образовавшуюся щель, попало на горячий мотор и вспыхнуло. Впоследствии на всех машинах медные трубки заменили бензостойкими дюритовыми.

Постепенно разваливающийся на части у берега реки Колымы Ил-14П – не единственный самолет в политической карьере Хрущева. Как известно, свой знаменитый визит в США в сентябре 1959 года он совершил на гигантском авиалайнере Ту-114, к которому американцы на базе «Эндрюс» не смогли подобрать трап нужной высоты. А в последние годы пребывания на вершине власти Хрущев пересел в четырехмоторный Ил-18, причем он еще в 1957-м лично осмотрел первый экземпляр на Центральном аэродроме, одобрив идею Екатерины Фурцевой присвоить ему имя «Москва». На таком же самолете летал Леонид Брежнев

В числе других самолетов, переправленных в Черский на вечную стоянку, — чехословацкий Avia-14 под названием Писек, подаренный «Аэрофлоту» для использования в Арктике, и еще один Ил-14, до передачи СССР эксплуатировавшийся венгерской государственной авиакомпанией Malev.

По словам эксперта Евгения Лебедева, в советское время Черский являлся одним из центров полярной авиации – самолеты возили бурильщиков, геологов, почту, продукты, а также выполняли рейсы в медицинских целях.

Позднее машины просто списали и выбросили на импровизированные свалки, подытожил он.

Ранее в сентябре британские археологи рассказали об обнаружении англосаксонского кладбища раннесредневекового периода недалеко от Лоустфота в графстве Суффолк на побережье Северного моря. Останки 208 человек покоились на месте строительства жилого комплекса. Среди них – как мужчины и женщины, так и дети, и даже младенцы из разных поколений. В могилах нашли броши и браслеты, бусы из янтаря и стекла, небольшие железные ножи и серебряные монеты. По мнению специалистов, захоронения могли быть сделаны ранее VI века нашей эры. В песчаных ямах остались отпечатки скелетов.