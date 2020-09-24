Роскосмос раскрыл планы СССР на Луне

В конце 1960-х годов СССР планировал первым в мире построить на Луне астрономическую обсерваторию. Об этом сообщили в Роскосмосе со ссылкой на рассекреченные документы, подписанные директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Обсерватория должна была стать прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянного и всестороннего наблюдения за Солнцем, Землёй, планет и звёзд. Её предполагалось создать на базе лунной посадочной станции Е-8 и запустить к Луне с помощью ракеты-носителя «Протон-К».

В документе отмечается, что создание первой лунной обсерватории «подтвердит перед лицом мировой общественности, что разработанная в СССР программа исследования космического пространства обеспечивает получение обширной научной информации и не предусматривает преждевременных и сенсационных полётов пилотируемых аппаратов до того, как не будут исчерпаны все возможности автоматических устройств».

Также сообщается, что Луна является естественной достаточно устойчивой платформой для астротелескопической системы, с которой в течение почти 14 суток можно наблюдать любой объект Вселенной. Кроме того, на ней можно проводить астрофизические исследования без влияния атмосферы.