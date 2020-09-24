Названы отличия вакцин от COVID-19 в России

Как сообщает РИА Новости, большая часть вакцин от COVID-19 – это субъединичные вакцины, они обладают "технологической безопасностью", так как ни на одной стадии их производства не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки. Однако для формирования полноценного иммунитета такие вакцины, как правило, надо вводить несколько раз.