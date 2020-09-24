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Названы отличия вакцин от COVID-19 в России

Свободная пресса
1 час назад
Роспотребнадзор рассказал, что вакцины от COVID-19, над которыми работают ученые во всем мире, разрабатываются на пяти разных технологических платформах.
Названы отличия вакцин от COVID-19 в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает РИА Новости, большая часть вакцин от COVID-19 – это субъединичные вакцины, они обладают "технологической безопасностью", так как ни на одной стадии их производства не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки. Однако для формирования полноценного иммунитета такие вакцины, как правило, надо вводить несколько раз.
Вакцины на основе вирусоподобных частиц также состоят только из вирусных белков, они безопасны, но их производство для массовой вакцинации технологически сложно и требует больших финансовых затрат.
Наука и техника,Роспотребнадзор,Россия,
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