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В работе Instagram произошёл сбой 

News.ru и ещё 8 2 часа назад
В работе Instagram произошёл сбой
Фото: pixabay.com
Пользователи социальной сети Instagram сообщили о проблемах с доступом к сервису. Большинство ошибок возникает при работе с сайтом (63% сообщений).
Ещё 23% пользователей пожаловались на плохую работу ленты новостей, а 13% не могут войти в свой аккаунт, следует из данных сервиса Downdetector.
Наибольшие трудности возникли у жителей Нидерландов, Венгрии, Греции, Бельгии, Великобритании, Соединённых Штатов и Индии. В России проблемы активнее всего проявились в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
Как писал NEWS.ru ранее, 17 сентября у социальной сети Instagram также возникли проблемы, связанные с работой сервиса. Об этом также свидетельствуют данные сайта Downdetector, который следит за сбоями и отключениями популярных сервисов в Сети.
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