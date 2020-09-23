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В Антарктиде стремительно тает «ледник Судного Дня» 

Популярная механика 2 часа назад
В Антарктиде стремительно тает «ледник Судного Дня»
Фото: Популярная механика
У антарктического ледника Туэйтс есть звучное прозвище — «ледник Судного Дня». Ученые дали его не ради шутки, а скорее в качестве предупреждения о том, что произойдет после таяния этого ледяного колосса. По оценкам экспертов, это произойдет в течение 200-600 последующих лет. Огромная масса воды, попавшая в океан, поднимет уровень моря примерно на полметра — и это будет катастрофа.
В настоящее время скопление льда размером с Великобританию служит своего рода буфером между теплыми водами моря и другими ледниками. Его коллапс может привести к падению соседних ледяных масс в западной Антарктиде. В сумме, этот процесс поднимет уровень моря почти на 3 метра, навсегда затопив многие прибрежные районы, включая части Нью-Йорка, Майами и Нидерландов.
Опасения ученых не напрасны. Исследование, опубликованное на прошлой неделе в журнале Cryosphere, показало, что теплые океанские течения могут разъедать низ живота ледника Туэйтс. Другая же работа, опубликованная в понедельник, демонстрирует, что участки Туэйта и его соседа, ледника Пайн-Айленд, распадаются быстрее, чем считалось ранее.
Надвигающаяся потеря ледника Туэйтс настолько тревожна, что США и Великобритания создали международное агентство для ее изучения. Эта организация, International Thwaites Glacier Collaboration, изучает ледник с помощью ледокольных судов, которые могут преодолевать толстые ледяные щиты. Отметим, что в феврале исследователи обнаружили полость размером почти с Манхэттен на нижней стороне Туэйтса — это серьезный повод для беспокойства.
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Наука и техника , Наука , Экология , Великобритания
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