Врезавшийся в ледник самолет оттаял через 76 лет

На исландском леднике Эйяфьятлайокудль нашли фрагменты американского бомбардировщика B-17 Flying Fortress, который разбился 76 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: @gummigunnars @gummigunnars

Отмечается, что местные жители и некоторые представили местной администрации считают место крушения достопримечательностью и не хотят убирать его. Отмечается, что таяние ледника, благодаря чему нашли обломки самолета, связано с глобальным потеплением.

16 сентября 1944 года американский бомбардировщик, который летел в Англию, врезался в ледник после дозаправки в Исландии. Причиной катастрофы стала плохая погода. У самолета оторвало одно крыло оторвалось и загорелись двигатели, однако все 10 членов экипажа выжили.

Под ледником находится вулкан, извержение которого произошло в апреле 2010 года. Тогда из-за выброшенного в атмосферу облака пепла почти во всем европейском регионе прекратилось авиасообщение.

Boeing B-17 Flying Fortress — первый серийный американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Самолет начал проектироваться в 1934 году в рамках конкурса по созданию берегового бомбардировщика, действующего против кораблей. В общей сложности было построено более 12,7 тысячи таких самолетов различных модификаций.