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Российские ученые открыли универсальный антибиотик 

ТК «Звезда» и ещё 1 20 минут назад
Российские ученые нашли универсальный антибиотик
Фото: ТАСС
Антибиотик губителен для всех видов патогенов, включая грибы и опасные бактерии.
Ученые Тюменского государственного университета обнаружили природный антибиотик эмерициллипсин А, способный преодолевать лекарственную устойчивость опасных патогенов.
Обнаруженное вещество, по словам исследователей, позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы, говорится в статье научного журнала Applied Biochemistry and Microbiology.
Главной особенностью нового антибиотика является его универсальность, отмечают ученые. Его компоненты одинаково губительны для всех бактерий.

«Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счет разных молекулярных механизмов. Эукариоты — грибы и опухолевые клетки — погибают за счет разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счет предотвращения образования биопленок», — сообщил старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгений Рогожин.

По мнению первооткрывателей, эмерициллипсин А будет эффективен не только в качестве самостоятельного средства, но и как составная часть многокомпонентных лекарственных препаратов.
Антибиотик можно будет вводить внутримышечно, либо обрабатывать им поверхностные раны. В настоящее время идет дополнительное изучение свойств антибиотика и его тестирование в различных условиях.
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Наука и техника , Другое , Евгений Рогожин
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