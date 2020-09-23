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NASA и Пентагон договорились сотрудничать в космосе 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
NASA и Пентагон договорились сотрудничать в космосе
Фото: Marc Rasmus, httpimagebroker.com#search, Globallookpress
Предполагается, что Космические силы США будут оберегать объекты NASA от кибератак извне.
Пентагон будет помогать NASA в обеспечении безопасности космической инфраструктуры. Об этом говорится в меморандуме, который стороны подписали сегодня.

«В космической сфере возникает все больше вызовов, и эти вызовы оказывают воздействие на NASA так же, как и на коммерческих операторов. Именно в этом мы полагаемся на Космические силы США, чтобы они поддерживали нас в том, чего мы пытаемся достичь», — цитирует ТАСС заявление главы NASA Джеймса Брайденстайна.

В качестве актуальных угроз глава ведомства привел технологии, позволяющие создавать помехи для работы космических аппаратов и выведения их из строя при помощи кибератак или лазерного оружия.
Космические силы США официально учредили 20 декабря 2019 года после подписания президентом Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год.
Белый дом тогда отметил, что околоземное космическое пространство следует рассматривать как потенциальный театр военных действий. В Кремле призвали США отказаться от милитаризации космоса.
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Комментарии
Наука и техника , Джеймс Брайденстайн , Дональд Трамп , Пентагон , NASA , ИТАР-ТАСС , США
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