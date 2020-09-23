Открыта «невозможная» планета

Международная группа астрономов открыла пока что единственную в своем классе планету типа сверхгорячий нептун, которая вращается вокруг звезды LTT 9779, удаленной на расстояние 260 световых лет от Земли. Об открытии редкого и «невозможного» объекта сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Планета была обнаружена с помощью космического телескопа TESS транзитным методом, когда прохождение небесного тела на фоне диска звезды приводит к временному падению видимой яркости. Это позволяет астрономам определить размеры объекта, а также получить представления о химическом составе атмосферы. Существование сверхгорячего нептуна подтвердили в обсерватории ESO la Silla на севере Чили.

Звезда LTT 9779 похожа на Солнце, а ее возраст составляет два миллиарда лет. В ее атмосфере вдвое больше тяжелых элементов, чем на Солнце. Год на планете LTT 9779b длится всего лишь 19 часов, а излучение от родительской звезды нагревает ее до 1700 градусов Цельсия. Объект имеет массу, вдвое превышающую массу Нептуна, но обладает аналогичной плотностью. По оценкам ученых, ядро планеты также массивно, как 28 планет Земля, а на ее атмосферу приходится 9 процентов массы всего тела.

Планеты, подобные LTT 9779b, в конце концов лишаются своей атмосферы, в результате чего становятся ультракороткопериодическими планетами (англ. Ultra Short Period planets). Если учитывать массу и орбитальный период планеты, то объект окажется в так называемой пустыне нептунов — области на диаграмме, которая лишена планет этого класса. Объяснить, как сформировалась LTT 9779b, исследователи пока точно не могут, потому что излучение звезды должно было давно уничтожить атмосферу нептуна, превратив его в скалистый мир.