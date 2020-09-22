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Роскосмос для съемок художественного фильма отправит на орбиту человека 

ТАСС 19 минут назад
Роскосмос отправит на орбиту человека ради фильма
Фото: ТАСС
Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White снимут первый художественный фильм в космосе. Предполагается, что главный герой, который определится в ходе открытого конкурса, полетит на МКС в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса во вторник.

"Госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе под рабочим названием "Вызов", — отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию (МКС), который запланирован на осень 2021 года на корабле "Союз МС".

"Главный герой картины, который полетит на МКС и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса", — пояснили в госкорпорации.

Режиссером картины выступит Клим Шипенко, а генеральными продюсерами — Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк. Режиссер картины — Клим Шипенко. Сейчас стороны обсуждают детали картины, в том числе сценарий, технические возможности и актерский состав. Окончательное название фильма, отметили в Роскосмосе, пока не утверждено.

"Данная картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта", — подчеркнули в госкорпорации.

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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Виталий Шляппо , Клим Шипенко , Эдуард Илоян , Алексей Троцюк , Константин Эрнст , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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