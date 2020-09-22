Роскосмос отправит на орбиту человека ради фильма

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Роскосмос , Первый канал и студия Yellow, Black and White снимут первый художественный фильм в космосе. Предполагается, что главный герой, который определится в ходе открытого конкурса, полетит на МКС в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса во вторник.

"Госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе под рабочим названием "Вызов", — отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию (МКС), который запланирован на осень 2021 года на корабле "Союз МС".

"Главный герой картины, который полетит на МКС и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса", — пояснили в госкорпорации.