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Facebook позволит заявлять о правах на фото 

Популярная механика 2 часа назад
Facebook позволит заявлять о правах на фото
Фото: Erik Mclean / Unsplash
Компания позволит людям отслеживать судьбу своих фотографий и других изображений, а также сообщать одолжившим их пользователям Facebook и Instagram о своем праве собственности.
Для тестирования новой системы уже все готово. В конечном итоге Facebook планирует предоставить функцию отслеживания публикаций фото и изображений всем пользователям, как это было с отслеживанием размещения в соцсетях музыки и видео.
В компании не называют партнеров, которые будут участвовать в проверке работоспособности новой системы, но можно предположить, что это крупные издательства с огромными фотобанками. Если медиагигант, такой как National Geographic, загрузит свои фотографии в диспетчер прав Facebook, он сможет отслеживать, на каких страницах Facebook и Instagram они появляются. Компания сможет тут же принять решение, как быть с постом дальше — оставить его как есть, или удалить, либо включить территориальную блокировку, когда пост остается активным, но его не видно в тех или иных странах, где действуют авторские права компании.
Предусматриваются также несколько фильтров. Например, автору могут не выводиться среди результатов поиска те посты, где есть правильная ссылка на источник, либо система будет игнорировать посты, сделанные на территории той или иной страны.
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Наука и техника , National Geographic
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